Несокрушимость украинцев в Херсоне поражает: волонтер на крыше затопленного дома сыграл гимн Украины
Украинский волонтер на крыше затопленного дома в освобожденном от оккупантов Херсоне на саксофоне сыграл гимн Украины. Вокруг только виднеется вода, затопившая город в результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции.
Пользователь tweet4anna в твиттере 10 июня опубликовала видео, которое поражает мурашек. Стоит отметить, что один из волонтеров рассказывал, что в городе ужасающие масштабы эвакуации – людей выносят через окна, пишет 24 Канал.
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Волонтер исполнил гимн Украины на затопленной крыше в Херсоне
В затопленном Херсоне волонтер исполняет гимн Украины,
– подписали видео.
Украинец исполняет гимн Украины посреди затопленного Херсона: смотрите видео, которое поражает слез
Также сеть тронула история спасения 84-летней Марии Леонтьевны из Херсона. Ее дочь обратилась в ГСЧС с просьбой спасти маму, попавшую в ловушку из-за потопа.
Марии Леонтьевне – 84 года. Она — ребенок войны, которого россияне заставили снова проходить через ад. Затопленный микрорайон в Херсонской области стал ловушкой для невинных людей, среди которых и бедная пенсионерка,
– отметили в МВД.
Эта история спасения стала еще более трогательной. Как выяснилось, среди спасателей, отправившихся к 84-летней женщине, был ее ученик. В МВД отметили, что "это судьба оказаться там, где ты нужен".
В Херсоне идет операция по эвакуации людей. По состоянию на вечер 10 июня власти вместе с волонтерами смогли эвакуировать из Херсонской области 2 699 человек, без вести пропавшими считаются 29 человек. С затопленной Николаевщины сумели вывезти 982 человека.
По состоянию на 20:30 10 июня в МВД рассказали, что подтопленными остаются:
- 46 населенных пунктов в Херсонской области, 32 из них – на подконтрольной Украине территории;
- 31 населенный пункт в Николаевской области.
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