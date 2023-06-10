Несокрушимость украинцев в Херсоне поражает: волонтер на крыше затопленного дома сыграл гимн Украины

Украинский волонтер на крыше затопленного дома в освобожденном от оккупантов Херсоне на саксофоне сыграл гимн Украины. Вокруг только виднеется вода, затопившая город в результате подрыва россиянами Каховской гидроэлектростанции.

Пользователь tweet4anna в твиттере 10 июня опубликовала видео, которое поражает мурашек. Стоит отметить, что один из волонтеров рассказывал, что в городе ужасающие масштабы эвакуации – людей выносят через окна, пишет 24 Канал.

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Волонтер исполнил гимн Украины на затопленной крыше в Херсоне

В затопленном Херсоне волонтер исполняет гимн Украины,

– подписали видео.

Украинец исполняет гимн Украины посреди затопленного Херсона: смотрите видео, которое поражает слез

Также сеть тронула история спасения 84-летней Марии Леонтьевны из Херсона. Ее дочь обратилась в ГСЧС с просьбой спасти маму, попавшую в ловушку из-за потопа.

Марии Леонтьевне – 84 года. Она — ребенок войны, которого россияне заставили снова проходить через ад. Затопленный микрорайон в Херсонской области стал ловушкой для невинных людей, среди которых и бедная пенсионерка,

– отметили в МВД.

Эта история спасения стала еще более трогательной. Как выяснилось, среди спасателей, отправившихся к 84-летней женщине, был ее ученик. В МВД отметили, что "это судьба оказаться там, где ты нужен".

В Херсоне идет операция по эвакуации людей. По состоянию на вечер 10 июня власти вместе с волонтерами смогли эвакуировать из Херсонской области 2 699 человек, без вести пропавшими считаются 29 человек. С затопленной Николаевщины сумели вывезти 982 человека.

По состоянию на 20:30 10 июня в МВД рассказали, что подтопленными остаются:

46 населенных пунктов в Херсонской области, 32 из них – на подконтрольной Украине территории;

31 населенный пункт в Николаевской области.

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