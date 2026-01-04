Почувствовал себя живым, – волонтер из США честно поделился историей о переезде в Украину
- Американский волонтер Корри Нието переехал в Украину в 2015 году после путешествия по Европе и остался, чтобы помогать украинцам во время войны.
- Нието считает, что украинцы являются самыми интересными людьми в мире, и подчеркивает, что их менталитет отличается от американского своей искренностью и открытостью.
Корри Нието приехал в Украину в 2015 году и остался в нашей стране в самые тяжелые времена – когда идет война. Он видит свою миссию в том, чтобы помогать украинцам и рассказывать миру, что происходит в Украине.
Об этом журналист, инфлюенсер и волонтер из США Корри Нието рассказал 24 Каналу, отметив то, почему решил переехать из США в Украину. Он отметил, что ни о чем не жалеет и рад, что оказался в такой замечательной стране.
Чем интересны украинцы с точки зрения американца?
Ниетто отметил, что в Украину его привел ряд событий. Все началось в 2014 году.
Я родился и жил в Лос-Анджелесе, Калифорния. Однажды решил путешествовать по США на своем мотоцикле. Я проехал от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, потом в Канаду и вернулся в Лос-Анджелес. Я пользовался каучсерфингом и встретил невероятных людей – преимущественно из Европы, а также из Украины,
– объяснил он.
Люди, которых он встречал, по его словам, всегда говорили, чтобы он приехал в Европу, в Украину, потому что ему обязательно там понравится. Тогда следующим летом Нието взял отпуск и поехал в путешествие по Европе.
Мой босс не хотел давать мне отпуск, поэтому я решил собрать денег и уволиться. Я приехал в Западную Европу, а потом в Украину, где был волонтером. Я жил и работал в одной семье, помогая с изучением английского в селе к югу от Киева,
– подчеркнул он.
Затем, через месяц, американцу предложили работу преподавателя английского в частной школе. Он решил остаться на несколько месяцев, а в итоге преподавал два года. В 2017 году Нието сменил работу и начал работать в IT-сфере, в частности, руководителем продаж в аутсорсинговой IT-компании.
К слову. Экс-спикер президента Европейского Совета, советник экс-премьер-министра Бельгии, волонтер организации FinEst Volunteers в Украине Баренд Лейтс посоветовал не бояться иностранцам, которые желают поехать в Украину в качестве волонтеров. По его словам, если они чувствуют, что хотят сделать свой вклад, пусть просто приезжают. Лейтс считает, что работа, которую выполняют гуманитарные волонтеры, "не только приносит удовольствие, но и влияет на жизнь людей".
"Затем началась война, и я перешел работать в медиа, потому что мои соцсети начали быстро расти. Я получил много возможностей в медиакомпаниях и почувствовал жизнь на полную, помогая распространять правду о событиях в Украине. Этим я сейчас и продолжаю заниматься", – объяснил журналист.
По чему скучал, когда уехал из Украины?
На вопрос, что его действительно так глубоко задело, что он решил остаться жить в Украине, американец ответил, что это связано с людьми.
Украинцы, по его мнению, – самые интересные люди в мире. Каждый имеет свою историю. Также война повлияла на многие жизни. Ему нравится знакомиться с людьми, общаться и передавать их рассказы, чтобы другие понимали борьбу украинцев и важность дальнейшей поддержки Украины.
Когда я приехал в Украину, то почувствовал, что она стремилась быть на уровне с США и Западной Европой, но ее очень сдерживало то, что Россия делала с ней. И я просто почувствовал себя живым, хотел быть частью этого, хотел это видеть,
– рассказал Нието.
После многих лет общения с украинцами, он осознал разницу между их менталитетом и американцев. В Украине, по его словам, люди настоящие, и когда они что-то чувствуют, то говорят об этом прямо.
В США часто не такие искренние люди, они будут говорить: "Привет! Как дела?". Однако на этом – все. А украинцы, если им что-то не нравится или им некомфортно, они обязательно об этом скажут. Когда ты начинаешь дружить с украинцем, эта связь очень крепкая, и мне это очень нравится,
– подчеркнул Корри Нието.
По его мнению, в Украине есть что-то особенное, и когда он временно уехал отсюда, то очень скучал. И потом понял, что ему не хватало людей и связей, которые имеет в Украине.
Как волонтеры помогают украинской армии?
Волонтеры "Украинской команды" закупили мощные зарядные станции для 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес". Эта партия зарядных станций обеспечит бесперебойную работу дронов на линии боестолкновения.
Также "Украинская команда" передала 25 бригаде НГУ имени князя Аскольда внедорожник, который поможет выполнять боевые задачи на фронте.
Кроме того, волонтерский проект "Паутина" предоставил военным очередную партию из 13 фур антидронових сеток. Речь идет об отработанных рыболовецких и сельскохозяйственных сетях, которые превращают в эффективную защиту для техники, блиндажей, командных пунктов и позиций от вражеских FPV-дронов.