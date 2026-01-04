Почувствовал себя живым, – волонтер из США честно поделился историей о переезде в Украину

Корри Нието приехал в Украину в 2015 году и остался в нашей стране в самые тяжелые времена – когда идет война. Он видит свою миссию в том, чтобы помогать украинцам и рассказывать миру, что происходит в Украине.

Об этом журналист, инфлюенсер и волонтер из США Корри Нието рассказал 24 Каналу, отметив то, почему решил переехать из США в Украину. Он отметил, что ни о чем не жалеет и рад, что оказался в такой замечательной стране.

Чем интересны украинцы с точки зрения американца?

Ниетто отметил, что в Украину его привел ряд событий. Все началось в 2014 году.

Я родился и жил в Лос-Анджелесе, Калифорния. Однажды решил путешествовать по США на своем мотоцикле. Я проехал от Лос-Анджелеса до Нью-Йорка, потом в Канаду и вернулся в Лос-Анджелес. Я пользовался каучсерфингом и встретил невероятных людей – преимущественно из Европы, а также из Украины,

– объяснил он.

Люди, которых он встречал, по его словам, всегда говорили, чтобы он приехал в Европу, в Украину, потому что ему обязательно там понравится. Тогда следующим летом Нието взял отпуск и поехал в путешествие по Европе.

Мой босс не хотел давать мне отпуск, поэтому я решил собрать денег и уволиться. Я приехал в Западную Европу, а потом в Украину, где был волонтером. Я жил и работал в одной семье, помогая с изучением английского в селе к югу от Киева,

– подчеркнул он.

Затем, через месяц, американцу предложили работу преподавателя английского в частной школе. Он решил остаться на несколько месяцев, а в итоге преподавал два года. В 2017 году Нието сменил работу и начал работать в IT-сфере, в частности, руководителем продаж в аутсорсинговой IT-компании.

"Затем началась война, и я перешел работать в медиа, потому что мои соцсети начали быстро расти. Я получил много возможностей в медиакомпаниях и почувствовал жизнь на полную, помогая распространять правду о событиях в Украине. Этим я сейчас и продолжаю заниматься", – объяснил журналист.

По чему скучал, когда уехал из Украины?

На вопрос, что его действительно так глубоко задело, что он решил остаться жить в Украине, американец ответил, что это связано с людьми.

Украинцы, по его мнению, – самые интересные люди в мире. Каждый имеет свою историю. Также война повлияла на многие жизни. Ему нравится знакомиться с людьми, общаться и передавать их рассказы, чтобы другие понимали борьбу украинцев и важность дальнейшей поддержки Украины.

Когда я приехал в Украину, то почувствовал, что она стремилась быть на уровне с США и Западной Европой, но ее очень сдерживало то, что Россия делала с ней. И я просто почувствовал себя живым, хотел быть частью этого, хотел это видеть,

– рассказал Нието.

После многих лет общения с украинцами, он осознал разницу между их менталитетом и американцев. В Украине, по его словам, люди настоящие, и когда они что-то чувствуют, то говорят об этом прямо.

В США часто не такие искренние люди, они будут говорить: "Привет! Как дела?". Однако на этом – все. А украинцы, если им что-то не нравится или им некомфортно, они обязательно об этом скажут. Когда ты начинаешь дружить с украинцем, эта связь очень крепкая, и мне это очень нравится,

– подчеркнул Корри Нието.

По его мнению, в Украине есть что-то особенное, и когда он временно уехал отсюда, то очень скучал. И потом понял, что ему не хватало людей и связей, которые имеет в Украине.

