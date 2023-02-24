В России все меньше наркоманов и зеков – они тысячами погибают в Украине, – волонтер
С начала полномасштабного вторжения украинцы не перестают поражать мир своим единством, несгибаемостью и верой в победу. Историю творили героические волонтеры, которые помогали в каждом уголке страны и за ее пределами, а также люди, которые за считанные часы закрывали масштабные сборы.
Но у оккупантов такого волонтерского тыла нет. Эта русская ментальность играет нам на руку. Об этом 24 Каналу сказал руководитель военного департамента фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук.
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По словам Рымарука, в России резко уменьшается количество наркоманов, алкоголиков и зеков. Они тысячами гибнут на территории Украины. Государство абсолютно не заботится о своих людях, ведь они для него являются обычной живой силой. Сколько бы людей ни мобилизовали – их всех уничтожат ВСУ.
"Волонтерское движение отсутствует, некому даже помогать. Единственное, что они могут сделать, это обменять свою шубу на тело своего мужа", – подытожил Андрей Рымарук.
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Последние потери врага
- Прошел год с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Государство-агрессор рассчитывало на скорую победу и захват нашей страны, а вместо этого потеряла 146 820 своих военных.
- Ежедневно героические ВСУ дают достойный отпор врагу. По данным Генштаба, за последние сутки количество захватчиков сократилось еще на 970 человек.
- Также враг несет колоссальные потери в технике. На сегодня украинская армия уничтожила: 3 363 танка, 6 600 боевых бронированных машин, 2 363 артиллерийских систем, 474 РСЗО, 247 средств ПВО, 299 самолетов, 287 вертолетов, 873 крылатых ракет, 8 кораблей/катеров, 5224 единицы автомобильной техники и автоцистерн и 229 единиц специальной техники.