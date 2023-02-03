Эвакуировали раненых и попали под обстрел: оккупанты накрыли огнем волонтеров из Норвегии
Источник:VG
Оккупанты продолжают ежедневно обстреливать Бахмут. Во время одной из атак ранения получили двое волонтеров из Норвегии. Речь идет о Сандере Сёрсвене Трелвике и Симоне Йонсене.
Об этом рассказали как родственники волонтеров, так и сам Симон Йонсен. Заметим, что двое мужчин – волонтеры-медики, оказывавшие помощь пострадавшим от российской агрессии украинцам.
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Обстрел произошел во время эвакуации
Йонсен рассказал, что утром в четверг (2 февраля) они с Трелвиком получили очередную задачу. Речь шла о необходимости эвакуировать нескольких человек, которые получили ранения в результате обстрела. Как только волонтеры прибыли на место, оккупанты обстреляли также и их.
Они дважды бомбили по одному и тому же месту. Затем начали (обстрел – 24 Канал) района, когда увидели, что мы выжили,
– заметил он.
Йонсен добавил, что, к сожалению, несколько человек в результате вражеских обстрелов в тот день погибли.
Слева – Йонсен (до ранения), справа – Трелвик / Фото VG
Что касается Трелвика, то он получил ожоги 30 – 40% тела, а также имеет осколочные ранения. Это поведала его мать. Она добавила, что обошлось без повреждения внутренних органов волонтера. Его вместе с Йонсоном доставили в Днепр. В госпитале им будут оказывать необходимую медицинскую помощь. По ее словам, власти Норвегии готовятся эвакуировать волонтеров на родину через территорию Польши.
Заметим, что в министерстве иностранных дел Норвегии знают о случившемся. В то же время, комментировать инцидент журналистам в ведомстве отказались.
Оккупанты продолжают двигаться на Бахмут
- В утренней сводке Генштаба от 3 февраля отмечают, что оккупанты продолжают вести наступление на ряде направлений. И не останавливают их безумные потери, которые терпит во время этого враг. А все потому, что захватчикам нужно одержать Путину хоть какую-то победу в войне. Так что к марту они должны – по его планам – захватить Донецкую и Луганскую области.
- За прошедшие сутки наблюдались наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также захватчики совершили немало атак. Силы обороны отбили их поблизости Стельмаховки, Невского и Белогоровки в Луганской области, а также Верхнекаменского, Николаевки, Красной Горы, Парасковеевки, Бахмута, Ивановского и Курдюмовки в Луганской области.