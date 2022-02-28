Волонтеры из Румынии помогают украинцам на границе: раздают теплую одежду, помогают с жильем

Ряд международных партнеров помогают Украине – оружием, финансово и гуманитарно. Также поддерживают наших людей на границе.

Волонтеры из Румынии тоже приобщились к помощи украинцам на "Порубном". Суспильне получило видео, как это происходит.

Важно Румыния отправит в Украину боеприпасы и военную технику

Как помогает Румыния

Волонтеры раздают нашим гражданам теплую одежду, кормят и помогают найти жилье. Кроме того, на границе разложили палатки.

Волонтеры из Румынии помогают украинцам: смотрите видео

Напомним, что правительство Румынии приняло решение отправить нашему государству оружие и боеприпасы. Кроме этого, нам предоставят каски и жилеты, а также – топливом и медикаментами.

Полный текст публикации:

Волонтеры из Румынии послали нам видео, как помогают украинцам на "Порубном". С румынской стороны границы раздают тёплую одежду, кормят и помогают найти жилье. Там разложили палатки.

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