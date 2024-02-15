Волонтеры передали партию дронов-камикадзе и обогревающие наборы спецназовцам "Гюрзы"

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал партию дронов-камикадзе и обогревательные наборы легендарному спецподразделению "Гюрза", которое воюет сейчас на одном из самых горячих направлений.

Об этом сообщил руководитель "Украинской команды" Артур Палатный. Ранее отмечалось, что волонтеры "Украинской команды" собрали обогревательные наборы почти для 100 батальонов, которые защищают Украину на разных направлениях.

Читайте также В День Сухопутных войск "Украинская команда" передала военным дроны-камикадзе

Волонтеры Украинской команды передали дроны и обогревающие наборы защитникам

"Наши дроны-камикадзе умеют быстро останавливать наступательный запал оккупантов. Они облегчат выполнение боевых задач нашим защитникам и сохранят жизнь. А обогревающие наборы защитят от холодов", – заявил Артур Палатный.

"Украинская команда" передала обогревательные наборы и дроны спецназовцам "Гюрзы": смотрите видео

Руководитель волонтерского штаба отметил, что бойцы подразделения "Гюрза" в первые дни полномасштабного вторжения защищали столицу, затем освобождали Киевскую и Харьковскую области, участвовали в боях на Бахмутском направлении.

Они и сейчас на одном из самых горячих направлений фронта. Бьют орков на передовой и устраивают "бавовну" у них в тылу,

– подчеркнул Палатный.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" вместе с Владимиром Кличко привезли на передовую дроны и броневик "Кобра" для трех подразделений, которые защищают Донбасс.