Сможет доехать до любой точки: в Харькове создали мобильную СТО для ремонта военной техники

В Харькове появилась инициатива, которая поможет военным быстрее ремонтировать свою технику. Первый ремонтный пикап уже проходит службу в местной бригаде ТРО.

Об этом 24 Канала рассказала корреспондентка из Харькова Анна Черненко. Инициатива по созданию ремонтных автомобилей хочет поставить свой продукт на поток, но для этого необходимо найти финансирование.

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Для чего создано мобильное СТО

Все мы осведомлены, насколько нужны автомобили нашим военным. Очень часто поврежденные машины остаются там, где их поразил враг.

Именно для того, чтобы увеличить живучесть военного транспорта, была создана инициатива AUTO Locker от благотворительного фонда "Твой Шаг". На днях они передали харьковской территориальной обороне свое первое мобильное СТО – переоборудованный под выполнение ремонтных задач пикап.

Преимущество этого автомобиля в том, что используя его, ремонтники смогут доехать практически до любой точки на фронте. Среднюю или легкую поломку Locker сможет отремонтировать на месте и сохранить автомобиль для военных.

"Обычно мобильное СТО оборудуют на базе грузовиков. Мы же сделали ставку на мобильность, чтобы машина могла добраться в труднодоступные места", – рассказал волонтер Михаил Остроушко.

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Внутри Locker – около тонны инструментов на все случаи жизни. Также она может зарядить аккумуляторы бронированной техники или починить нестандартные зарубежные автомобили, которые просто так не отремонтируешь.

"В этой машине гораздо больше инструментов, чем на среднестатистическом СТО", – уверен другой участник проекта Дмитрий Вильчинский.

Создание первого мобильного СТО стоило около 800 тысяч гривен. Сейчас в работе у мастеров еще 4 таких автомобиля, и они собирают деньги на их оснащение. Потенциально проект AUTO Locker способен производить около 10 машин в месяц.

Репортаж Анны Черненко о волонтерском мобильном СТО: смотрите видео

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