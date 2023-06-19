Про це 24 Каналу розповіла кореспондентка з Харкова Анна Черненко. Ініціатива зі створення ремонтних автівок хоче поставити свій продукт на потік, але потребує для цього фінансування.

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Для чого створено мобільне СТО

За численними зборами ми знаємо, наскільки потрібні автівки нашим військовим. Дуже часто пошкоджені машини лишаються там, де їх і вразив ворог.

Саме для того, щоб збільшити живучість військового транспорту, й була створена ініціатива AUTO Locker від благодійного фонду "Твій Крок". Днями вони передали харківській територіальній обороні своє перше мобільне СТО – переобладнаний під виконання ремонтних задач пікап.

Перевага цієї автівки в тому, що використовуючи його, ремонтники зможуть доїхати практично до будь-якої точки на фронті. Середню або легку поломку Locker зможе відремонтувати на місці й зберегти автівку для військових.

"Зазвичай мобільне СТО обладнують на базі вантажівок. Але ми зробили ставку на мобільність, щоб машина могла дістатися у важкодоступні місця", – розповів волонтер Михайло Остроушко.

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Всередині Locker – близько тонни інструментів на всі випадки життя. Також вона може зарядити акумулятори броньованої техніки чи полагодити нестандартні закордонні автівки, які просто так не відремонтуєш.

"В цій машині значно більше інструментів, ніж на середньостатистичному СТО", – впевнений інший учасник проєкту Дмитро Вільчинський.

Створення першого мобільного СТО коштувало близько 800 тисяч гривень. Зараз в роботі у майстрів ще 4 такі автівки, і вони збирають гроші на їхнє оснащення. Потенційно цей проєкт здатен виробляти близько таких 10 машин на місяць.

Репортаж Анни Черненко про волонтерське мобільне СТО: дивіться відео

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