Волонтеры в течение недели передали для Национальной гвардии четыре автомобиля скорой
1 апреля 2022 , 11:18Читати новину українською
Источник:МВД
В течение недели волонтеры пожертвовали для Нацгвардии 4 автомобиля скорой помощи. Большинство из них уже используются.
Автомобили в хорошем состоянии и имеют соответствующее оборудование. Об этом сообщили 1 апреля.
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Волонтеры и небезразличные граждане в Украине и заграницей, которые помогают в это время армии, в течение недели передали для Нацгвардии Украины четыре автомобиля скорой помощи,
– говорится в сообщении.
Медики Нацгвардии благодарят за поддержку и помощь. "Каждое из этих авто – это не одна спасенная жизнь наших защитников", – отмечают они.
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