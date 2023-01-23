Пробовали косплеить: Ступак объяснил, почему в России нет такого волонтерства, как в Украине
В России слабо развито волонтерское движение помощи собственной армии. Они пытались скопировать инициативы украинцев, но, понятно, что ничего не получилось.
Об этом 24 Каналу рассказал бывший сотрудник СБУ, эксперт Украинского института будущего Иван Ступак. По его словам, хотя Украина – не сильно богатое государство. Но все мы богаты не материально, а духовно. Украинцы готовы помочь друг другу в трудный момент.
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Да, мы небогатая страна. Мы небогаты материально, но богаты духовно. У россиян все наоборот. У них много всего есть. Но духовно они бомжи,
– заметил Ступак.
Россияне пытались копировать украинское волонтерство
Как отметил Ступак, в России практически не работает история с донатами на армию. Они пытались делать косплей на украинское волонтерство, но практически никто не скидывал деньги.
У россиян эта инициатива шла "сверху" к людям, но никто на это не отзывался. Украинцы совсем другие – сами организовались, сами собрали средства и пошли помогать защитникам и государству.
В России эта история не развита. У них не было исторически трудных моментов, когда нужно было друг другу помочь. "Настучать" на кого-то – нет вопросов. Вот учительница что-то в школе сказала неправильное – "настучали" на нее. Кто-то разместил что-то в соцсетях – "сознательный" сосед сообщает в органы. Это они могут. И это – бесплатно,
– подчеркнул Ступак.
Почему в России практически нет волонтеров – мнение Ступака: смотрите видео
Пропагандисты постоянно промывают голову россиянам неадекватной информацией
- Российские пропагандисты постоянно продуцируют огромное количество совершенно дикого и неадекватного контента для "простых россиян". Каждый раз они пробивают все новое и новое дно.
- Недавно Владимир Соловьев на полном серьёзном открыто размышлял, что нужно ударить ядерным оружием по Великобритании за военную помощь для Украины
- А в одном из российских СМИ вышел материал, что в Украине якобы внедряют "новую религию "бандеро-язычество". Трудно представить, как пропагандисты додумались до такого фейка.