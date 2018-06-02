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Волонтеры обнародовали громкую информацию о фашистах в рядах борцов "русского мира"

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Российская пропаганда убеждает, что на Донбассе боевики воюют с фашистами. Как оказалось, воплощают ее призывы не мифические, а настоящие неофашисты. Одними из таких героев являются Артем и Владислав Краснолучские, которые увлекаются идеологией Третьего Рейха.

Об этом сообщает волонтерское сообщество InformNapalm, которое занимается, в частности, расследованием в отношении агрессии Кремля против Украины.

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В частности, волонтеры обнародовали информацию о неофашистах братьях Владиславе и Артеме Краснолуцких, которые также являются наемниками частной военной компании Вагнера".

Артем і Владислав Краснолуцькі, Вагнера, Донбас, Росія, фашизм

"Россия – для Россиян, Воронеж – для Краснолуцких!" – такое название имеет их совместное фото в соцсети, загруженное в декабре 2013 года

Отмечается, в соцсетях в альбомах братьев есть много фото на тему Третьего рейха, татуировки и футболки со свастикой, а также селфи с поднятой правой рукой, похожие на нацистские приветствия.

Так, Владислав Краснолуцкий первым вступил в российскую ЧВК "Вагнера" и уехал в Сирию, однако 2 октября 2017 года его ликвидировали в провинции Дейр-эз-Зор.

Владислав Краснолуцький, Вагнера, Донбас, Росія, фашизм

Владислав Краснолуцкий в 2017 году погиб в Сирии

Относительно его брата Артема, то тот попал в ЧВК "Вагнера" в 2018 году после того, как в январе этого же года его осудили за похищение человека до 11 лет строгого режима.

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Артем Краснолуцький, Вагнера, Донбас, Росія, фашизм

Артем Краснолуцкий является причастным ко многим резонасным преступленим в России

"Из-под ареста он бежал на базу подготовки "вагнеровцев" в Молькино и там прошел дополнительную подготовку. После этого его направили в мартовскую ротацию, чтобы доукомплектовать "вагнеровцев" после разгромного удара американцев. Путину и его окружению, бесспорно, очень нужны такие "борцы с фашизмом и мировым терроризмом" для экспансии "русского мира", – добавляют представители сообщества InformNapalm.

Теги: Жертвы Новости политики Новости России Фотоновости Украина – Россия Война в Сирии Волонтеры
Источник: 24 Канал
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