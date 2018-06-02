Волонтери оприлюднили гучну інформацію про фашистів у лавах борців "русского мира"

Російська пропаганда переконує, що на Донбасі бойовики воюють з фашистами. Як виявилося, втілюють її заклики не міфічні, а справжні неофашисти. Одними із таких героїв є Артем і Владислав Краснолуцькі, що захоплюються ідеологією Третього Рейху.

Про це повідомляє волонтерська спільнота InformNapalm, яка займається, зокрема, розслідуванням щодо агресії Кремля проти УКраїни.

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Зокрема, волонтери оприлюднили інформацію про неофашистів братів Владислава та Артема Краснолуцьких, які також є найманцями приватної військової компанії "Вагнера".



"Росія – для Росіян, Воронеж – для Краснолуцьких!" – таку назву має їхнє спільне фото в соцмережі, завантажене в грудні 2013 року

Зазначається, у соцмережах в альбомах братів є багато фото на тему Третього рейху, татуювання та футболки зі свастикою, а також селфі з піднятою правою рукою, схожі на нацистські привітання.

Так, Владислав Краснолуцький першим вступив у російську ПВК "Вагнера" та поїхав до Сирії, однак 2 жовтня 2017 року його ліквідували у провінції Дейр-ез-Зор.



Владислав Краснолуцький у 2017 році загинув у Сирії

Щодо його брата Артема, то той потрапив у ПВК "Вагнера" в 2018 році після того, як у січні цього ж року його засудили за викрадення людини до 11 років суворого режиму.

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Артем Краснолуцький є причетним до багатьох резонасних злочинів у Росії

"З-під арешту він втік на базу підготовки "вагнерівців" у Молькіно та там пройшов додаткову підготовку. Після цього його направили в березневу ротацію, щоб доукомплектувати "вагнерівців" після розгромного удару американців. Путіну та його оточенню, безперечно, дуже потрібні такі "борці з фашизмом і світовим тероризмом" для експансії "русского мира", – додають представники спільноти InformNapalm.