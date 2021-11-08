Волынь с 8 ноября перешла в красную зону: перечень ограничений

Волынская область з понедельника, 8 ноября, вошла в красную карантинную зону. Из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом здесь начали действовать жесткие ограничения.

Усиление карантинных ограничений произошло с 00:01 ночи на 8 ноября. При этом решение правительственной комиссии относительно локдауна в регионе было еще 5 ноября.

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Новые ограничения на Волыни:

В красных карантинных зонах действуют самые жесткие карантинные ограничения. В частности в таких зонах запрещена работа:

заведений общепита (кроме доставки и на вынос);

ТРЦ и других развлекательных заведений;

учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов;

непродовольственных рынков и магазинов;

спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

учреждений культуры, кроме культурных заповедников.

Ограничения не будут действовать, а заведениям можно работать в случае, если все 100% их работников и посетителей будут вакцинированы или будут иметь отрицательный результат ПЦР-теста, полученный в последние 72 часа.