Волынь с 8 ноября перешла в красную зону: перечень ограничений
Источник:24 канал
Волынская область з понедельника, 8 ноября, вошла в красную карантинную зону. Из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом здесь начали действовать жесткие ограничения.
Усиление карантинных ограничений произошло с 00:01 ночи на 8 ноября. При этом решение правительственной комиссии относительно локдауна в регионе было еще 5 ноября.
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Новые ограничения на Волыни:
В красных карантинных зонах действуют самые жесткие карантинные ограничения. В частности в таких зонах запрещена работа:
- заведений общепита (кроме доставки и на вынос);
- ТРЦ и других развлекательных заведений;
- учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов;
- непродовольственных рынков и магазинов;
- спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
- учреждений культуры, кроме культурных заповедников.
Ограничения не будут действовать, а заведениям можно работать в случае, если все 100% их работников и посетителей будут вакцинированы или будут иметь отрицательный результат ПЦР-теста, полученный в последние 72 часа.Важно! Волынь стала уже 16 регионом, где действуют ограничения красной карантинной зоны. Ранее такие уже были введены в Киеве и еще 14 областях. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.