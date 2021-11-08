Волынь с 8 ноября перешла в красную зону: перечень ограничений

8 ноября 2021 , 00:59
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Источник:

24 канал

Волынская область з понедельника, 8 ноября, вошла в красную карантинную зону. Из-за неблагоприятной ситуации с коронавирусом здесь начали действовать жесткие ограничения.

Усиление карантинных ограничений произошло с 00:01 ночи на 8 ноября. При этом решение правительственной комиссии относительно локдауна в регионе было еще 5 ноября.

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Новые ограничения на Волыни:

В красных карантинных зонах действуют самые жесткие карантинные ограничения. В частности в таких зонах запрещена работа:

  • заведений общепита (кроме доставки и на вынос);
  • ТРЦ и других развлекательных заведений;
  • учреждений образования, кроме начальных школ и детсадов;
  • непродовольственных рынков и магазинов;
  • спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
  • учреждений культуры, кроме культурных заповедников.

Ограничения не будут действовать, а заведениям можно работать в случае, если все 100% их работников и посетителей будут вакцинированы или будут иметь отрицательный результат ПЦР-теста, полученный в последние 72 часа.

Важно! Волынь стала уже 16 регионом, где действуют ограничения красной карантинной зоны. Ранее такие уже были введены в Киеве и еще 14 областях. С полным списком можно ознакомиться по ссылке.
Автор: Василь Денисюк