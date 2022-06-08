На Волыни администрация школы закрасила рисунок русского корабля, оставленного выпускниками

В Иванычевском лицее №1 выпускники на прощание со школой решили нарисовать рисунок с русским кораблем, который в первые дни полномасштабной войны атаковал остров Змеиный и был отправлен в легендарном направлении. Однако преподаватели не оценили современный патриотизм.

Через несколько дней после нанесения, его закрасили. Это спровоцировало скандал. Глава учебного заведения отметила, что рисунок не был согласован с руководством школы.

Читайте также В Киеве появился мурал с псом-сапером Патроном: первые фото

Отмечается, что выпускники потратили на создание картины весь день. 30 мая патриотический рисунок украсил двор школы. Однако 6 июня на его месте появился чёрный квадрат. Журналисты попытались разобраться, почему руководство школы приняло такое решение.

Руководитель учебного заведения Мария Шевчик рассказала, что выпускники рисовали картину без ведома директора школы и классного руководителя.

Я к этому не причастна… Они пришли вечером сами. Классный руководитель об этом не знала. Директор школы – тоже,

– рассказала директор лицея.

По ее словам, в учебном заведении совсем нет традиции рисовать что-нибудь перед школой. Тем не менее местные жители прислали журналистам фото с предыдущих лет, где на пороге выпускники рисовали разнообразные изображения.

Директор апеллирует к тому, что акция не была согласована. Именно из-за картины пришлось стереть.

Если бы предупредили, то, может, пусть бы и рисовали, но я после этого классному руководителю сказала, не могли бы нарисовать они красиво ту картину и сдать нам. У нас есть уголок славы. Ну, чтобы поместить там,

– добавила Мария Шевчик.

Чем не понравился дирекции патриотический рисунок выпускников, она так и не объяснила.

Выпускники станцевали вальс на руинах

Выпускники школы №134 в Харькове станцевали вальс на руинах своего учебного заведения. Они признаются: мечтали не о таком последнем звонке, однако 5 июня все-таки пришли в школу.

Не обошлось без прощального вальса. Впрочем, из-за российских оккупантов выпускники вынуждены были танцевать его на руинах.

Прийти на последний звонок смогла всего треть класса. Часть школьников из-за российской агрессии уехали из города.

Одна из выпускниц школы, 16-летняя Валерия, поразила сеть трогательным фото в выпускном платье на фоне развалин школы.

Харьковскую школу №134 российские оккупанты уничтожили целенаправленно. Это произошло в начале вторжения – 27 февраля.

Зеленский в Харькове осмотрел разрушенные дома: смотрите видео