Водитель не справился с управлением: на Волыни в ДТП погибли 3 человека, еще 9 – пострадали

Жертвами ДТП на Волыни 18 июля стали 3 человека. Кроме того, известно о 9 пострадавших. Среди них – 6 детей.

Трагедия произошла в селе Печихвосты. Водитель не справился с управлением, автомобиль врезался в дерево.

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Местные жители рассказали, что пассажиры, которые находились в салоне машины, возвращались с отдыха. В результате ДТП погиб водитель Ford Focus, пассажир и девочка.

На место происшествия оперативно прибыли медики и спасатели.

Пострадавших госпитализировали в ближайшее медучреждение. Известно, что еще 3 детей получили многочисленные переломы. Деталей об их самочувствии пока нет.

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Редакция 24 канала выражает соболезнования близким погибших.