Врезался в бетонную плиту: на Волыни в ДТП трагически погиб 18-летний юноша

На Волыни 18-летний парень на авто врезался в бетонную плиту, не учтя дорожной обстановки. Из-за полученных травм он скончался на месте аварии.

Инцидент произошел 13 июня на отрезке дороги сообщением Ратно – Ковель. Сейчас там продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

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Что известно о ДТП

В Нацполиции предположили, что парень мог не учесть дорожной обстановки, поэтому врезался в бетонную плиту. Он получил значительное количество травм и вследствие этого скончался на месте аварии.

Сейчас автомобиль изъяли и доставили на площадку для временно задержанных транспортных средств.

ДТП на Волыни / Фото Нацполиции

На Волыни в течение выходных 12-13 июня случилось 5 ДТП. Из-за этого 2 человека погибли, а 4 – получили телесные повреждения. Среди травмированных есть 2 несовершеннолетних.

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Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства смертельной аварии. По факту ДТП внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований.