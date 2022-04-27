На Волыни есть 4 000 свободных мест для размещения внутренних переселенцев, – ОВА
Источник:Волынская ОВА
Волынская область может принять и расселить дополнительно 4 000 внутренних переселенцев из регионов, где продолжаются активные боевые действия с войсками государства-террориста россии.
Об этом сообщил глава Волынской областной военной администрации Юрий Погуляйко.
Речь идет о возможности поселения в частном секторе, гостиницах, коммунальных заведениях, хостелах и т.д.
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Как рассказал глава области, "с начала полномасштабной войны Волынь приняла и обеспечила необходимым 60 948 внутренне перемещенных лиц". Только за минувшие сутки в области было расселено более 600 внутренних переселенцев.
По данным ОВА, статус ВПЛ в регионе уже получили 52 402 человека, или 36 256 семей. Среди них 33 528 женщин, 18 874 мужчин и 16 914 детей.
Если вы нуждаетесь в помощи на период военного положения или есть предложения по решению конкретных вопросов, звоните в Координационный центр Волыни,
– отметил председатель ОВА.
В Координационный центр можно обратиться по телефонам: 068 233 46 08 или 096 881 80 91.
Напомним, ранее заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что план послевоенного восстановления Украины будет включать также восстановление жилья, разрушенного в результате боевых действий с государством-террористом россией.
Число переселенцев и людей, выехавших за границу в результате войны России против Украины
- По данным Минсоцполитики, внутренне перемещенных лиц за время военного положения уже зарегистрировали более 2 миллионов человек.
- УВКБ ООН сообщило, что общая цифра украинцев, бежавших от войны за границу, – 5 186 744 человека.
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