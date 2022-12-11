На Волыни из-за непогоды – значительные обрывы линий электропередач: в регионе массовые обесточивания
Источник:Юрий Погуляйко
В Волынской области значительные обрывы линий электропередач из-за сильных порывов ветра и снегопада. В регионе массовые обесточивания.
Больше всего из-за непогоды 11 декабря пострадали электросети на территории Ратновской и Любомльской общин. Об этом сообщил глава ОВА Юрий Погуляйко.
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На Волыни повалены опоры и обрывы линий электропередач
Из-за непогоды в области значительные обрывы линий электропередач, а также повалены опоры. Это привело к массовым обесточиваниям Ковельского и Камень-Каширского районов. В частности, речь идет об ОТО:
- Камень-Каширской,
- Ратновской,
- Любешевской,
- Любомльской,
- Ковельской,
- Старовижевской,
- Маневицкой.
По данным ОВА, больше всего из-за непогоды пострадали электросети на территории Ратновской и Любомльской общин.
Службы "Волыньоблэнерго" работают над скорейшим восстановлением электроснабжения потребителей и ликвидации последствий непогоды,
– подчеркнул Погуляйко.
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Во Львове также деревопад
Падение деревьев на транспортные средства зафиксировали 11 декабря и на улицах Львова. Из-за непогоды пришлось остановить трамваи и троллейбусы.
На улице Стуса, 38, дерево перекрыло одну из полос и оборвало провода. На Рудницкого также обрыв электросети.
Кроме того, на электросетях города – налипание глыб. Львовян призывают ни в коем случае не трогать оборванные линии электропередач. При необходимости звоните по номеру 102.