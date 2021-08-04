На Волыни мужчина напился яда, чтобы любимая не ехала на заработки

В Волынской области на Горохивщине мужчина не хотел отпускать свою жену на заработки за границу. Чтобы сдержать женщину, мужчина обратился к страшному способу.

Так, 46-летний мужчина хотел доказать свою любовь. Он выпил яд от жуков, чтобы любимая не уезжала.

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В каком состоянии мужчина

В результате мужчину доставили в реанимационное отделение Гороховской многопрофильной больницы. У него было тяжелое отравление.

К счастью, врачи спасли жизнь волынянину.

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