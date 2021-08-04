На Волыни мужчина напился яда, чтобы любимая не ехала на заработки
4 августа 2021 , 17:14Читати новину українською
Источник:"Волынь"
В Волынской области на Горохивщине мужчина не хотел отпускать свою жену на заработки за границу. Чтобы сдержать женщину, мужчина обратился к страшному способу.
Так, 46-летний мужчина хотел доказать свою любовь. Он выпил яд от жуков, чтобы любимая не уезжала.
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В каком состоянии мужчина
В результате мужчину доставили в реанимационное отделение Гороховской многопрофильной больницы. У него было тяжелое отравление.
К счастью, врачи спасли жизнь волынянину.
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