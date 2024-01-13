На Волыни пастор сбил первоклассницу и шокировал реакцией на ее смерть: какая участь его постигла

В Волынской области пастор из Запорожья влетел в двух сестер. Выжить после ДТП удалось только одной из них.

Инцидент произошел 25 января 2023 года в 8 часов утра в поселке Торчин. В тот день две сестры хотели перейти дорогу недалеко от своего дома, чтобы добраться до школы.

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Подробности ДТП в Торчине

Когда дети оказались на середине дороги, в них влетел зеленый Daewoo Lanos. 10-летняя Вероника чудом осталась жива, а 6-летняя Мила попала под колеса и получила тяжелые травмы.

Девочку госпитализировали. По дороге в Луцкую областную больницу у нее остановилось сердце, но медики ее реанимировали в карете скорой помощи. Уже в самом медицинском заведении после первой операции Мила впала в кому. Через 15 дней она, к сожалению, скончалась.



Место ДТП в Торчине / Фото Национальной полиции

В материале отмечается, что следствие провело экспертизу без участия пострадавших. Мама Милы в это время была в реанимации.

Девочка скончалась 10 февраля, а экспертиза состоялась 7 февраля. Затем полицейские будут утверждать, что мама не давала разрешения на проведение следственных действий со старшей Вероникой. Хотя как могли допрашивать ребенка без матери, которая не могла отойти от умирающей кровати дочери? В результате первая экспертиза показала, что "водитель не мог избежать наезда на малолетнего пешехода",

– пишет издание.

Что рассказала мама Милы

Как рассказала Галина Кунц, ее старшая дочь Вероника успела отскочить назад. Это спасло ей жизнь. Младшая дочь Мила, к сожалению, замешкалась.

Кроме того, что он ее сбил, она (Мила – 24 Канал) еще упала под колеса – и он ее протащил. Дочь получила сильную черепно-мозговую травму, у нее пострадали печень и почка. Я работаю в магазине недалеко, как только узнала – сразу прибежала туда. Скорая забрала ее в тяжелом состоянии,

– сказала женщина.

Мама все время находилась в реанимации рядом со своей дочерью.



Погибшая 6-летняя Мила / Фото Галины Кунц

Галина дала понять, что водитель, сбивший ее дочь, путался в показаниях.

Говорил, что не понимает, как это могло произойти. То говорил, что окно машины было замерзшим, там расчистили только часть его. То, что у него что-то помутилось. Однако ни одного тормозного пути на дороге не было. А дорога была чистой, он не мог не видеть детей,

– подчеркнула она.

Она также вспомнила, как их вызвал следователь. По ее словам, следователь защищал водителя и утверждал, что тот якобы ехал со скоростью 40 километров в час. Затем этого водителя вообще сделали свидетелем по делу. Повторную экспертизу назначили на 26 июня 2023 года. Она показала, что у этого водителя была возможность затормозить.

Потому ему подготовили подозрение. Но было уже поздно, он весной смог покинуть Украину, уехал в Америку,

– заявила женщина.

Что известно о виновнике ДТП

Зеленым "Ланосом" управлял 51-летний Евгений Бабич из Запорожья. Он является пастором церкви веры Евангельской "Церковь Добрая новость".

Ему подготовили подозрение по фактору нарушения правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего. Однако это произошло только 27 сентября 2023 года. В тот момент этого пастора уже не было в Украине.

Евгений Бабич за это время даже умудрился продать свое имущество, в частности, дом, хотя оно находилось под арестом после ДТП. Как пишет издание, этого мужчину до сих пор не объявили в международный розыск, несмотря на принятое соответствующее решение.

Пастор Евгений Бабич / Фото из соцсетей

Евгений звонил Галине в тот момент, когда она находилась в реанимации с дочерью, и предлагал встретиться. Женщина по понятным причинам отказалась. Когда 6-летняя Мила скончалась, этот пастор снова позвонил по телефону ее маме. Он сказал Галине, что она "должна радоваться, ведь теперь ее дочь в раю".

После ДТП и бегства из Украины Евгений Бабич закрыл некоторые страницы в соцсетях. В материале говорится, что 7 месяцев назад он читал проповедь в Берлине и рассказывал о тяжелой жизни в Запорожье во время российско-украинской войны.

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