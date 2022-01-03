На Волыни перевозчик выплатит 210 тысяч детям женщины, погибшей под автобусом
Источник:Единый госреестр судебных решений
На Волыни суд вынес приговор водителю автобуса, который в 2018 году насмерть сбил женщину. В тюрьму мужчина не отправится.
Какое наказание назначили водителю
В суде мужчина свою вину признал. Он признался, что сбил женщину по невнимательности.
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56-летний обвиняемый просил, чтобы его строго не наказывали, а также не лишали водительских прав. Поскольку именно вождением он зарабатывает на жизнь. До приговора суда мужчина выплатил детям погибшей 50 тысяч гривен.
Гороховский райсуд Волыни 24 декабря признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть. Ему назначили 2 года условно, а водительских прав не лишили.
Кроме того, перевозчик на которого работал водитель, должен выплатить по 105 тысяч гривен морального возмещения двум детям погибшей.
Что известно о ДТП
Трагедия случилась 23 ноября 2018 года на автостанции в Горихове. Водитель рейса Горихов – Антоновка – Луцк, двигаясь задним ходом, наехал на 61-летнюю женщину. От полученных травм потерпевшая погибла на месте происшествия.
По заключению судмедэксперта, смерть наступила из-за размозжения грудной клетки и многочисленных повреждений внутренних органов.
Известно также, что погибшая была директором школы в селе Охлопов.
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