На Волыни полицейский перевел теще 800 тысяч гривен из бюджета

Бывшего чиновника Главного управления Нацполиции на Волыни подозревают в завладении бюджетными средствами. Почти 800 тысяч гривен он безосновательно перевел на счета местной предпринимательницы, которая была его тещей.

Еще в 2018 году чиновник составлял и заверял фиктивные документы. В них говорилось о проведении сервисного и технического обслуживания служебного транспорта.

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Чиновник перечислял деньги за ремонт, которого не было

Ни одного текущего ремонта при этом в это время не осуществляли. Однако деньги на счет местной предпринимательницы исправно перечисляли. Неслучайно бизнесмен оказалась тещей полицейского. Таким образом, подозреваемый нажился на 800 тысяч гривен.

Мужчину могут посадить на срок от 7 до 12 лет

Бывшему должностному лицу полиции уже сообщили о подозрении в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением. Санкция статьи предусматривает наказание – лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.

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Полицейского-коррупционера поймали и в Киеве

Отметим, что недавно заместителя одного из районных управлений полиции Киева поймали с поличным. Он получал от автоугонщика 2 тысячи долларов, за эти деньги обещал не привлекать того к уголовной ответственности. В то же время уголовное производство начали уже против самого правоохранителя.