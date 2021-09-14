На Волыни трактор раздавил ковшом работницу предприятия: женщина погибла на месте

В селе Колодяжное Волынской области женщину насмерть раздавил ковшом трактор. Трагедия случилась 13 сентября на одном из предприятий.

Работница погибла на месте. Правоохранители сейчас устанавливают все обстоятельства происшествия.

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На Волыни женщину раздавил трактор

Полицейские 13 сентября прибыли на вызов на предприятие в селе Колодяжное. Они выяснили, что 32-летний водитель трактора, вероятно, не соблюдал меры безопасности во время работ.

В результате 58-летняя сотрудница предприятия была прижата ковшом к стене. От полученных травм женщина сразу погибла.



Трактор раздавил работницу предприятия / Фото пресс-службы Нацполиции

По данным полиции, погибшая и водитель транспортного средства – жители Ковельского района Волынской области. Следствие по факту инцидента продолжается.

Следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о нарушении правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью.

В случае доказательства вины водителю может грозить:

до 5 лет ограничения свободы;

до 8 лет лишения свободы с запретом на 3 года занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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