На Волыни задержан десантник из Беларуси: перешел на сторону Украины, ибо не хочет воевать
Источник:фейсбук Евгения Жукова
Начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков сообщил, что на Шацком направлении задержан десантник из Беларуси, который желает перейти на сторону Украины, потому что не хочет воевать против нас в войне с Россией.
Евгений Жуков рассказал детали задержания белорусского десантника. А именно то, что его поймали местные жители, сразу же вызвали пограничную службу. Те же, в свою очередь, его задержали.
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Говорит, что перешел на сторону Украины, потому что не хочет воевать с нами... Рассказывает о позициях, о количестве войск на границе,
– написал Жуков.
Полковник полиции также добавил, что фото опубликуют позже, шутя, что сначала "отпиз**т и накормят".
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