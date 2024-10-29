Польша не будет шантажировать Украину Волынской трагедией, – Дуда

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину Варшава могла бы шантажировать Украину тем, что передаст Киеву оружие только тогда, когда Украина извинится за Волынскую трагедию. Но он "такими методами не действует".

Об этом польский президент Дуда заявил в интервью радио Zet.

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Дуда не будет шантажировать Украину Волынской трагедией

Глава польского государства признал, что в начале полномасштабного вторжения России в Украину можно было шантажировать Украину, чтобы она признала ответственность украинцев за Волынскую трагедию. Однако он такими методами не действует.

Конечно, что можно было шантажировать, Украину, тогда когда Украина уже имела российский нож, воткнутый в горло, но прошу найти для этого другого политика, поскольку я такими методами не действую,

– подчеркнул Дуда.

Отвечая на вопрос, почему сегодня в Украине ведутся эксгумация и захоронения солдат Вермахта, но нет этого в отношении жертв Волынской трагедии, Дуда подчеркнул, что Украина и Германия сейчас являются близкими странами и всегда такими были после Второй мировой войны, поскольку в Германии проживают много украинцев, в частности тех, которые бежали из СССР.

"Сейчас немцы распространяют свое влияние в Украине, они сильные, и не надо себя обманывать – они сильнее нас в экономическом и финансовом аспектах, и мы это осознаем. И в сложные времена украинская власть исходит из расчета, что лучше дружить с таким партнером. Хотя тоже надо понимать, что тема Волынского преступления является очень неудобной темой для украинцев, а вопрос эксгумаций солдат Вермахта для Украины является нейтральной темой", – подчеркнул Дуда.

Отвечая на блиц-вопрос, является ли еще Зеленский его другом, Дуда отметил: "Он является моим другом".