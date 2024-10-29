Про це польський президент Дуда заявив в інтервʼю радіо Zet.

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Дуда не шантажуватиме Україну Волинською трагедією

Глава польської держави визнав, що на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну можна було шантажувати Україну, щоб вона визнала відповідальність українців за Волинську трагедію. Однак він такими методами не діє.

Звичайно, що можна було шантажувати, Україну, тоді коли Україна вже мала російський ніж, устромлений в горло, але прошу знайти для цього іншого політика, оскільки я такими методами не дію,

– наголосив Дуда.

Відповідаючи на запитання, чому сьогодні в Україні ведуться ексгумація і поховання солдатів Вермахту, але немає цього щодо жертв Волинської трагедії, Дуда підкреслив, що Україна і Німеччина зараз є близькими країнами і завжди такими були після Другої світової війни, оскільки у Німеччині проживають багато українців, зокрема тих, які втекли із СРСР.

"Зараз німці розповсюджують свій вплив в Україні, вони сильні, і не треба себе обманювати - вони сильніші за нас в економічному і фінансовому аспектах, і ми це усвідомлюємо. І у складні часи українська влада виходить з розрахунку, що краще дружити із таким партнером. Хоча теж треба розуміти, що тема Волинського злочину є дуже незручною темою для українців, а питання ексгумацій солдатів Вермахту для України є нейтральною темою", – наголосив Дуда.

Відповідаючи на бліц-запитання, чи є ще Зеленський його другом, Дуда зазначив: "Він є моїм другом".