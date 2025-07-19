В Польше исказили содержание выступления дипломата о Волыни: посольство опровергло фейк

В Польше распространяется фейк о том, что украинский посол Василий Боднар якобы выступил с 10-секундной речью о Волынской трагедии. Украинское посольство заявило, что это манипуляция.

Об этом сообщило Посольство Украины в Польше со ссылкой на Konkret24, передает 24 Канал.

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Что известно о выступлении Василия Боднара?

Украинское посольство в Польше сообщило о распространении фейка относительно выступления посла Украины Василия Боднара во время мероприятия к годовщине Волынской трагедии. Согласно вбросам в сети, посол якобы ограничился 10-секундной речью. Это утверждение сопровождалось видео одного из польских телеканалов.

"Большое спасибо. Слава памяти жертвам волынского преступления и спасибо за внимание", – сказал на отрывке из видео Боднар.

В то же время полную версию выступления обнародовали польские журналисты, которые подтвердили, что настоящее выступление было более длительным и содержало ключевые месседжи.

Во время речи Боднар поблагодарил за приглашение, отметил важность честного разговора об исторических событиях и подчеркнул необходимость чествования жертв по обе стороны границы. Он отметил, что стоит учитывать только на правдивые факты при нарушении такого чувствительного вопроса.

Напомним, в мае на Тернопольщине завершили эксгумацию жертв Волынской трагедии. За месяц в сети начали распространять фейки о якобы остановке работ по указанию украинского министра культуры.