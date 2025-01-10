В Польше сообщили о решении относительно первых эксгумаций жертв Волынской трагедии

Украина выдала первые разрешения на эксгумацию останков жертв Волынской трагедии. Когда может начаться процесс – пока не сообщают.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение премьер-министра Польши Дональда Туска в сети Х.

К теме Украинские жертвы Волынской трагедии будут почтены в Польше, – посол

Украина предоставила первые разрешения на эксгумацию

В пятницу, 10 января, премьер Польши Дональд Туск сообщил, что принято решение о первых эксгумации польских жертв Волынской трагедии.

Наконец-то прорыв. Принято решение о первых эксгумации польских жертв УПА. Хочу поблагодарить министров культуры Польши и Украины за хорошее сотрудничество. Ждем дальнейших решений,

– написал Туск в сети.

Ранее один из кандидатов в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что он не видит возможности присоединения Украины к ЕС или НАТО. Свою позицию он объяснил отсутствием эксгумации тел жертв Волынской трагедии в Украине.

В то же время в МИД Украины отметили, что подобные заявления являются манипуляцией. В министерстве также напомнили, что сотрудничество двух стран всегда было направлено на достойное чествование памяти украинцев в Польше и поляков в Украине.