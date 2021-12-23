В волынском селе появилась улица в честь Коко Шанель

23 декабря 2021 , 22:41
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Источник:

Суспільне Волинь

В селе Струмовка на Волыни одна из улиц официально получила название в честь французского модельера Коко Шанель. Местные депутаты на заседании 23 декабря проголосовали за подобную инициативу.

На самом же деле назвали так улицу в Струмовке еще весной, а теперь только закрепили решение голосами. Об этом заявил глава Подгайцевской общины, к которой принадлежит деревня, Юрий Семенюк.

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Это было пожелание застройщика, возводящего в деревне большой комплекс. Ему помогали французы в строительстве и облагорожении территории. По его словам, французы сами попросили его сделать что-нибудь, чтобы земля была связана с той страной,
– рассказал Юрий Семенюк.

Также застройщик должен установить соответствующие таблички под названием улицы.

Интересно! Коко Шанель была важной фигурой в истории моды XX столетия. Она придерживалась дорогой простоты в одежде, которую создавала. Модельер принесла в женскую моду приталенный жакет и маленькое черное платье.

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Автор: Оксана Княжик