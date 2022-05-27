Вооружение для Украины: не впадайте в эйфорию

Ежедневно фейсбушный пузырь просыпается и в возбужденном экстазе обсуждает, что какое-то зарубежное издание / газета / сайт / телеканал сообщили новость, мол, Германия / Израиль / Штаты могут нам передать какое-то нормальное вооружение.

Во-первых, когда в предложении есть слово "могут" – забудьте, это вообще не новость. Вы тоже теоретически можете улететь на Марс, но почему-то об этом никто не пишет.

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Разница между "дали" и "могут"

Не задумывались почему? Возможно, потому, что между возможностями и действием очень большая разница.

Поэтому, когда номенклатура вооружения, которое Украина просит предоставить, будет готова к использованию непосредственно в Украине, с подготовленным подразделением и начнет "мочить" врагов – только тогда можно считать, что новость есть.

А пока нужно давить и напоминать партнерам, что они обещали еще месяц назад.

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Цена времени

Потому что между "реляциями" о передаче и тем, что доехало на самом деле, проходит куча времени. Драгоценного времени, которое измеряется ежедневными жизнями наших воинов. И наши военные это ощущают очень остро.

Поэтому прошу – не впадайте в эйфорию.

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