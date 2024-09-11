Осенью 2023 года украинское военное командование начало формировать первую из 11 новых бригад. Впрочем, впоследствии эта и последующие бригады столкнулись с катастрофической нехваткой оружия.

Эти 11 бригад, численностью от 150 до 160 каждая, составляют 10 процентов сухопутных войск Украины. Об этом заявляют в издании Forbes.

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"Остается загадкой, где Украина найдет достаточно техники"

Forbes утверждает, что на практике этим бригадам катастрофически не хватает современного оружия.

Это может стать серьезной проблемой для украинцев, когда новые, но плохо оснащенные бригады заменят старые, но лучше оснащенные, когда последние наконец уйдут с линии соприкосновения,

– пишет издание.

Остается загадкой, где Украина сможет найти достаточно механизированной техники, чтобы вооружить эти подразделения, пишет издание, ссылаясь на Militaryland. Там говорят, что дефицит боевых машин пехоты уже ощутим.

Главной причиной того, что новые бригады формируются без достаточного количества современной техники, является замедление поставок западного оружия.

"Чтобы было понятно, россиянам также трудно создать достаточно современных транспортных средств для вновь сформированных бригад. Не зря Кремль оснащает все больше подразделений гражданской техникой, включая мотоциклы и гольф-кары. Однако, даже имея мотоциклы и гольф-кары, россияне все равно в целом лучше оснащены, чем украинцы", – отметили в издании.

Какова ситуация во вновь созданной 154-й механизированной бригаде

На примере созданной в конце 2023 года 154-й механизированной бригады Forbes объяснило всю серьезность ситуации.

"Гусеничные боевые машины пехоты БМП-1 1960-х годов. Колесные разведывательные машины БРДМ-2 также 60-х годов. Колесные бронетранспортеры VAB французского производства 70-х годов. Колесные машины охраны M-1117 1990-х годов, предоставлены Соединенными Штатами. 154-я механизированная бригада в основном имеет более старые и легкие машины, ни одна из которых не имеет брони толщиной более 33 миллиметров – достаточно, чтобы отражать пулеметные выстрелы", – отмечают в издании.

Не исключают там, что эта бригада имеет более тяжелую технику, среди которой 60-летние танки Т-62, десятки которых украинские войска захватили у россиян. "Так же возможно, что любые Т-62, замеченные на полигонах для военнослужащих 154-й механизированной бригады, на самом деле принадлежат тренерам-резидентам, а не бригаде", – добавили в Forbes.

Но если 154-я механизированная бригада действительно использует Т-62, это вызывает беспокойство для армии, которая в противном случае в основном использует достаточно современные версии Т-64 и Т-72 вместе с гораздо меньшим количеством подаренных Challenger 2, М-1, Leopard 1 и Leopard 2,

– пишут там.