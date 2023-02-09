Об этом 24 Каналу рассказал ветеран русско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман. По его словам, ВСУ с новым вооружением могли бы эффективно ликвидировать склады с врагами.
Смотрите также Самолеты и дальнобойное оружие среди тем: о чем Зеленский говорил с Макроном и Шольцом
Какие возможности новое оружие даст Украине
Алексей Гетьман объяснил, что Украина всегда подчеркивает необходимость дальнобойного вооружения, чтобы на Юге страны перебить поставки боеприпасов группировке, которая закрепилась на левом берегу Днепра возле Херсона.
"И так же, чтобы перебить перешеек в Крыму, и они не могли с него передавать", – подчеркнул он.
По его мнению, при таком условии скопление кафиров на Юге Украины будет окружено и очень быстро уничтожено.
Гетман сосредоточил внимание, что украинцы нуждаются в ракетах не для наступления.
Когда мы воюем на своей территории и освобождаем свою территорию, вряд ли это можно считать наступлением. Это скорее защита,
– рассказал он.
По его словам, вооружение, которое Украина просит у Запада, можно называть не оружием наступления, а оружием защиты.
"Мы не атакуем, по крайней мере пока, объекты на территории России, а освобождаем свою территорию", – заметил майор запаса.
Он добавил, что это немного разные вещи.
Алексей Гетьман рассказал, как ВСУ могут эффективно использовать новое оружие: смотрите видео
Острая потребность в ракетах
Алексей Гетьман подчеркнул, что учитывая приверженность Великобритании президенту Украины Владимиру Зеленскому и всему народу, то все же можно ожидать решения о поставках ракет высшей дальности.
"После этого мы надеемся на ATACMS, ракеты для HIMARS от США и, может быть, даже на "Раймштайне–9" все же пойдет речь об американских крылатых ракетах. Нам крайне нужно это оружие!" – убежден он.
По его мнению, украинцам нужно уничтожать склады, скопления войск россиян на временно оккупированных территориях, пока они не продвинулись в глубь страны и не наделали беды. Впрочем, такие боевые задачи сложно выполнять, используя ракеты с дальностью всего 70 километров.
Такое впечатление, что кто-то играет в компьютерную игру с наших партнеров,
– предположил Гетман.
По его словам, иногда такое поведение Запада вызывает удивление. Это диктует ситуация, когда в это время россияне перенесли свои стратегические составы на такое расстояние, куда пока не может дострелить наше оружие.
"Если мы их уничтожим, то это ускорит победу", – подчеркнул он.
По его мнению, весь мир убежден, что войну нужно уже заканчивать, потому что от этого страдают многие страны. Для этого нужно оружие.
Визит Зеленского в Британию: какое оружие могут предоставить Украине
- Во время своего выступления перед парламентом Великобритании Владимир Зеленский попросил о боевых самолетах для Украины, необходимые для усиления защиты украинского неба.
- Впоследствии Риши Сунак попросил министра обороны Бена Уоллеса исследовать, какие самолеты Великобритания могла бы передать Украине.
- Лидеры этих стран подписали "Декларацию единства", поэтому Украина и Великобритания закрепили мощный союз. Президент рассказал, что государства согласовали мощное количество бронированной техники, поставки дальнобойного оружия и договорились начать подготовку украинских пилотов.
- Эксперты отмечают, что у Великобритании также есть дальнобойные ракеты, которые необходимы Украине для уничтожения Черноморского флота России. Даже небольшое количество такого оружия изменило бы ход войны.
- В частности, полковник ВСУ Роман Свитан объяснил, одним из хороших вариантов, на который рассчитывает Украина, является ракета Storm Shadow. Это крылатая ракета с дальностью от 250 до 1000 км.