Про це 24 Каналу розповів ветеран російсько-української війни, майор запасу Олексій Гетьман. За його словами, ЗСУ з новим озброєнням могли б ефективно ліквідовувати склади з боєприпасами ворога.

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Які можливості нова зброя дасть Україні

Олексій Гетьман пояснив, що Україна завжди наголошує на необхідності далекобійного озброєння, щоб на Півдні країни перебити постачання боєприпасів угрупуванню, яке закріпилося на лівому березі Дніпра біля Херсону.

"І так само, щоб перебити перешийок в Криму і вони не могли з нього передавати", – наголосив він.

На його думку, за такої умови скупчення окупантів на Півдні України буде оточене і дуже швидко знищене.

Гетьман зосередив увагу, що українці потребують ракет не для наступу.

Коли ми воюємо на своїй території та звільняємо свою територію, то навряд чи це можна вважати наступом. Це скоріше за все захист,

– розказав він.

За його словами, озброєння, яке Україна просить у Заходу, можна називати не зброєю наступу, а зброєю захисту.

"Ми не атакуємо, принаймні поки що, об’єкти на території Росії, а звільняємо свою територію", – зауважив майор запасу.

Він додав, що це трішки різні речі.

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Гостра потреба в ракетах

Олексій Гетьман наголосив, що з огляду на прихильність Великої Британії до президента України Володимира Зеленського і всього народу, то все ж можна очікувати рішення про постачання ракет вищої дальності.

"Після цього ми сподіваємося на ATACMS, ракети для HIMARS від США і, може, навіть на "Раймштайні–9" все ж таки піде мова про американські крилаті ракети. Нам вкрай потрібна ця зброя!" – переконаний він.

На його думку, українцям потрібно нищити склади, скупчення військ росіян на тимчасово окупованих територіях, поки вони не просунулися вглиб країни та не наробили біди. Втім, такі бойові задачі складно виконувати, використовуючи ракети із дальністю лише 70 кілометрів.

Таке враження, що хтось грає в комп’ютерну гру з наших партнерів,

– припустив Гетьман.

За його словами, інколи така поведінка Заходу викликає подив. Це диктує ситуація, коли у цей час росіяни перенесли свої стратегічні склади на таку відстань, куди не може дострелити поки що наша зброя.

"Якщо ми їх знищимо, то це прискорить перемогу", – наголосив він.

На його думку, увесь світ переконаний, що війну потрібно вже закінчувати, бо від цього страждає багато країн. Тож для цього потрібна зброя.

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