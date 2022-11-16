Кулеба призвал предоставить Украине современные самолеты и ПВО для сбивания вражеских ракет

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предложил Североатлантическому Альянсу провести саммит с участием Украины. Он хочет, чтобы нашему государству предоставили авиацию и ПВО для сбивания российских ракет.

Кулеба также прокомментировал вероятное падение российских ракет на территории Польши. В результате погибли 2 человека.

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Кулеба предлагает предоставить Украине современные самолеты и ПВО

Украина подтверждает свою полную солидарность с Польшей и готова оказать необходимую поддержку. Коллективный ответ на действия России должен быть жестким и принципиальным,

– заявил министр.

Он предложил провести саммит НАТО с участием Украины для выработки дальнейших совместных действий, "что заставит Россию изменить курс на эскалацию". Кроме этого, Кулеба хочет, чтобы нашей стране предоставили современные самолеты типа F-15 и F-16, а также системы противовоздушной обороны, "чтобы мы могли перехватывать любые российские ракеты".

"Сегодня защитить небо Украины – это значит защитить НАТО", – подчеркнул министр.

Россия хочет взять паузу, чтобы подготовить более жестокое нападение

Накануне Дмитрий Кулеба заявил, что ни одна другая страна мира не стремится к наступлению мира в Украине так сильно, как сама Украина.

"Но мы также знаем, что согласие на российские ультиматумы не принесет мира. Результат будет прямо противоположным. Россия хочет взять паузу, чтобы восстановить силы и совершить еще более жестокое нападение, как только сможет это сделать", – сказал министр.

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