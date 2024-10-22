Венгрию предупредили о возможных провокациях с оружием в ближайшие дни

Венгерское правительство сообщило, что США предупредили о возможности провокаций с применением оружия во время акции, которая состоится уже на днях и будет посвящена годовщине Венгерской революции 1956 года.

Об этом пишет Telex со ссылкой на ответ пресс-службы правительства Венгрии. Известно, что акция состоится уже 23 октября в честь дня начала Венгерского восстания против советских войск в 1956 году.

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США предупредили Венгрию о возможной вооруженной акции

По словам венгерских чиновников, недавно американские службы сообщили своим венгерским коллегам о том, что молодые люди в онлайн-группе обсуждают запланированную на ближайшее время акцию". Отмечается, что они планировали приобрести и использовать оружие".

В то же время подробностей относительно того, какие именно меры осуществили по такому вероятному развитию событий, не раскрыли.

Учитывая международные события последних месяцев, когда несколько ведущих политиков подверглись нападениям с оружием, венгерские службы и Антитеррористический центр уделяют особое внимание проверке такой информации и принятию необходимых мер,

– говорят в венгерском правительстве.

Незадолго до этого сообщалось, что сотрудники Контртеррористического центра задержали полдюжины молодых людей в одном из пабов Будапешта. Предварительно, их поймали прямо на улице.