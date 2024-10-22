Про це пише Telex із посиланням на відповідь пресслужби уряду Угорщини. Відомо, що акція відбудеться вже 23 жовтня на честь дня початку Угорського повстання проти радянських військ у 1956 році.

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США попередили Угорщину про можливу збройну акцію

За словами угорських чиновників, нещодавно американські служби повідомили своїх угорських колег стосовно того, що молоді люди в онлайн-групі обговорюють заплановану на найближчий час акцію". Зазначається, що вони планували придбати та використати зброю".

Водночас подробиць стосовно того, які саме заходи здійснили щодо такого ймовірного розвитку подій, не розкрили.

З огляду на міжнародні події останніх місяців, коли кілька провідних політиків зазнали нападів зі зброєю, угорські служби та Антитерористичний центр приділяють особливу увагу перевірці такої інформації та вжиттю необхідних заходів,

– кажуть в угорському уряді.

Незадовго до цього повідомлялося, що співробітники Контртерористичного центру затримали пів десятка молодих людей в одному з пабів Будапешта. Попередньо, їх спіймали просто на вулиці.