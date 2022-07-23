Ракеты дальностью до 300 километров для HIMARS: у Байдена рассказали, готовы ли их предоставить Украине

Накануне звучали предположения о том, что Украина все-таки получит к установкам HIMARS еще и дальнобойные ракеты. Они способны попадать в цель на расстоянии до 300 километров.

Теперь же советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан решил расставить все точки над "i". Он отметил, что дальнобойные ракеты для установок HIMARS, чье количество в Украине постоянно растет, предоставлять не будут.

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В США боятся Третьей мировой войны

Салливан в пятницу 22 июля выступил во время форума безопасности в Аспене. Советник Джо Байден озвучил позицию президента США. Глава государства не готов развязывать Третью мировую войну. Так что определенные виды вооружения и снаряды к ним нашему государству предоставлять не будут.

Речь, как вы уже поняли, о ракетах ATACMS, которые способны бить на расстояние до 300 километров. Джо Байден, подчеркнул Салливан, делает все необходимое для поддержки, а также защиты Украины от врага. Это его первоочередная цель.

Украина получит еще больше HIMARS

Заметим, что накануне в США было принято очередное решение. Оно предусматривает предоставление нашему государству еще 4 реактивных систем залпового огня HIMARS, а также 580 дронов Phoenix Ghost. Кроме того, украинские военные получат:

36 000 боеприпасов 105-миллиметрового калибра,

командно-штабные машины,

противотанковое оружие,

запчасти и другие принадлежности.

Все это оборудование, которое предоставляют США Украине, все еще не входит в программу ленд-лиз. Его нашему государству передают в рамках военной помощи, выделенной Соединенными Штатами. Ее общая сумма составляет 40 миллиардов долларов. Эти средства должны использоваться до конца финансового года. То есть – до сентября. Сейчас, рассказали в Пентагоне, на этом счету осталось 6 миллиардов долларов.

И только после завершения программы, инициированной Джо Байденом, начнется предоставление оружия по ленд-лизу. Это будет очередной виток, который будет однозначно иметь большое влияние на ход войны.

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