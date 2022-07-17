Бойтесь, с*ки, ВСУ бьют сильно и больно

Бойтесь, с*ки. ВСУ бьют сильно. ВСУ бьют с воодушевлением и рвением, перед каждым ударом осматривая противника туманным взглядом настоящего художника и прикидывая, куда больнее въ**ать.

Воинство Господа, о котором не молятся

ВСУ так любят это делать, что иногда специально держат паузу, чтобы враг сильнее ощутил. Вот сейчас. Вот еще немного. Вот этой ночью. Бойтесь, с*ки.

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ВСУ – это те, в которых мы верим, но на кого не молимся. Нет, если бы Генштаб в своих руководящих документах указал бы на необходимость молитвенного слова и облета войск с иконой на дроне – мы бы сделали и это, нам не впадло. Но Генштаб молчит, а Библия пишет нам: "...и если у**ок ударил тебя по левой щеке – то дождись ночи и въ**и его с HIMARS, с улыбкой на губах и верой в Господа в сердце". И эти слова – они круче, чем любая молитва.

Новая редакция "пиксельной" Библии

Это все очень о вере на самом деле. Эта история – она ведь не только о несправедливости, коварстве, ракетах и лжи. И даже не о войне тирании против демократии, орков против эльфов, демонов против ангелов. Она – о создании новейшей истории нашего мира, и мы сидим в самом ряду, и здесь нет попкорна, колы и чипсов, здесь есть подержанные машины, новые М777 и тысяча виртуозов из войск ПВО.

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ВСУ бьют сильно и больно, и великие люди этого мира ежедневно стреляют, перезаряжают и снова стреляют. И если бы Библию писали сейчас, я не знаю, что было бы в этой книге. И как Бог бы со всем этим разобрался, и на какой день Вооруженные Силы были бы признаны Воинством Господа, но я точно знаю – первыми словами этой книги были бы "Залужный мутит движ". Бойтесь, с*ки.

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