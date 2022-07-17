Воїнство Господа, на яке не моляться

ЗСУ так люблять це робити, що іноді спеціально тримає паузу, щоби ворог сильніше відчув. Ось зараз. Ось ще трішечки. Ось цієї ночі. Бійтеся, с*ки.

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ЗСУ – це ті, в кого ми віримо, але на кого не молимося. Ні, якби Генштаб у своїх керівних документах вказав би на необхідність молитовного слова та обліту військ з іконою на дроні – ми зробили б і це, нам не впадло. Але Генштаб мовчить, а Біблія пише нам: "... і якщо у**бок вдарив тебе по лівій щоці – то дочекайся ночі й в'**и його з HIMARS, з усмішкою на губах і вірою в Господа в серці". І ці слова – вони крутіші ніж будь-яка молитва.

Нова редакція "піксельної" Біблії

Це все – дуже про віру насправді. Ця історія – вона ж не тільки про несправедливість, підступність, ракети і брехню. І навіть не про війну тиранії проти демократії, орків проти ельфів, демонів проти янголів. Вона – про створення новітньої історії нашого світу, і ми сидимо в найпершому ряду, і тут немає попкорну, коли і чіпсів, тут є старі машини, нові М777-мі і тисяча віртуозів з військ ППО.

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ЗСУ б'ють сильно і боляче, і великі люди цього світу щодня стріляють, перезаряджають і знову стріляють. І якби Біблію писали зараз – я не знаю, що було б у цій книзі. І як Бог би з усім цим розібрався, і на який день Збройні Сили були б визнані Воїнством Господа, але я точно знаю – першими словами цієї книги були б "Залужний мутить двіж". Бійтеся, с*ки.

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