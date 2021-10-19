Вопреки конституции: в Беларуси хотят лишать оппозиционеров гражданства

В Беларуси предложили лишить гражданства оппозиционеров. В частности речь идет о тех, которые были вынуждены искать политического убежища в других странах.

Такое предложение озвучил представитель белорусского министерства внутренних дел Вячеслав Орловский. Оппозиционеры, мол, отвернулись от страны.

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Поэтому, по словам Орловского, государство тоже имеет право от них отвернуться. Поэтому оппозиционеры не смогут:

вернуться в Беларусь в свободном порядке;

участвовать в электоральных процессах;

участвовать в общественно-политической жизни страны.

"Люди, которые бежали из нашей страны, ненавидят ее и работают в интересах западных стран, не должны иметь права называться белорусами", – сказал представитель МВД.

Конституция запрещает

Белорусская конституция запрещает лишать белорусов гражданства. Это прописано в 10-й статье главного белорусского закона.

Режим Лукашенко против оппозиционеров

На прошлой неделе Следственный комитет Беларуси открыл новое дело против оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко.

Им вменяют самовольное присвоение звания или полномочий должностного лица.

По мнению белорусских следователей, они якобы не имели права создавать альтернативные органы управления за рубежом и вступать в переговоры с иностранными органами власти от имени белорусского народа.

В декабре 2020 года СКБ обвинил Тихановскую и Латушко в создании экстремистской группировки с целью захвата государственной власти из-за их участия в деятельности Координационного совета белорусской оппозиции.

Скрываясь от преследований на родине, Латушко был вынужден уехать в сентябре 2020 года в Польше. Тихановская покинула Беларусь раньше – в августе. Она получила политическое убежище в Литве.

Летом белорусский парламент проголосовал за закон, который позволяет властям лишать гражданства тех, кого признали виновными в экстремистских и террористических преступлениях, а также – в призывах к действиям, которой угрожают национальной безопасности.