Вопрос, из-за которого озверел Мецгер: СБУ расследует финансирование боевиков"Укрэксимбанком"

СБУ начала проверку возможного "финансирования терроризма" со стороны "Укрэксимбанка". Речь идет о расследовании схем "Мецгер, "ДНР", SkyMall и $60 миллионов",

По данным СМИ, в Офисе генпрокурора открыли производство по статье о "финансировании терроризма". Главное следственное управление Службы безопасности Украины будет осуществлять расследование.

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В Офисе генпрокурора рассказали, что производство открыли после обращения народных депутатов. Они начали поступать после расследования "Мецгер, "ДНР", SkyMall и $ 60 миллионов". Его обнародовали 7 октября.

Производство открыли по статье о финансировании терроризма, совершенного организованной группой в особо крупном размере, что имело тяжкие последствия

Расследование "Схем": главное

В материале "Схем" говорится, что "Укрэксимбанк" якобы выдал кредит фирмам бизнесмена, компания которого ведет деятельность на оккупированных территориях Донецкой области. Речь идет о сумме в размере 60 миллионов долларов. Этот бизнесмен платит налоги оккупантам.

В качестве гарантии возврата денег банк взял под залог киевский ТРЦ SkyMall. Борьба за него в нескольких юрисдикциях продолжается уже более 10 лет.

Именно вопрос об этом так возмутил Евгения Мецгера.

Скандал с Мецгером: главное