Вопрос не в бюджете, – Зеленский о возможности создания Офиса первой леди

Владимир Зеленский прокомментировал создание в Украине Офиса первой леди. В июне 2021 года с такой инициативой выступила его жена Елена.

Президент считает, что первая леди является профессией. Поэтому для того, чтобы ею заниматься, нужно иметь все нужные инструменты. Об этом он рассказал в интервью одному из украинских телеканалов.

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Зеленский оценил возможность создания Офиса первой леди

По его словам, первая леди может оказывать помощь. Впрочем, для этого надо получить необходимые полномочия и определить лиц, с которыми вместе они будут работать.

И тут снова Елена (жена Зеленского – 24 канал) правильно сказала – вопрос не в бюджете,

– подчеркнул глава государства.

Мол, если есть желание и энергия, следует просто предоставить все возможности, чтобы она помогала людям Украины.

В то же время сама Елена Зеленская назвала "контраверсионным" вопрос создания Офиса первой леди. Потому что украинцам будет казаться, будто будут отдельно тратиться какие-то дополнительные деньги.

"Это не так. Их и сейчас не тратят", – рассказала первая леди.

Зеленская предложила создать Офис первой леди