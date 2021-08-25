Вопрос не решен, – Тизенгаузен предположил, какова позиция Конгресса по "Северному потоку-2"

Вопрос вокруг "Северного потока-2" совсем не решен. В то же время в Конгрессе США из-за российского газопровода могут возникнуть вопросы к Джо Байдену.

Об этом в эфире 24 канала рассказал эксперт по вопросам управления репутацией Борис Тизенгаузен. Он отметил, что сейчас ситуация в США не простая из-за событий в Афганистане в том числе – что негативно повлияло на рейтинг Байдена.

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"Сейчас в США "мертвый" сезон, когда конгрессмены находятся в отпуске. Но многие из них готовы поставить Байдену вопрос "Почему так резко изменилась политика Белого дома насчет проекта "Северный поток-2", – сказал Борис Тизенгаузен.

"Северный поток-2" остается угрозой безопасности

Он предположил, что в Конгрессе готовы спросить главу Белого дома о том, как так случилось, что США вводят против России санкции за нарушение прав человека, войну на Донбассе и оккупацию Крыма, и снимают – с фактически политического проекта "Северный поток-2". Соответствующий вопрос, по словам эксперта, может возникнуть не только у республиканцев, так называемых оппонентов Байдена, но и у демократов.

Вопрос ("Северного потока-2" – 24 канал) до сих пор окончательно не решен. Нас пытаются подвести к тому, чтобы оставить этот проект – "не трогайте его и не требуйте компенсаций". Украина показывает несколько иную политику,

– сказал Тизенгаузен.

"Украина говорит о "Северном потоке-2" как об угрозе безопасности Европы, политической в ​​частности. В то же время нас хотят подвести к черте, что "вам не нужно ставить этот вопрос, не нужно поднимать эту тему". Но это нужно делать – чем громче мы говорим о "Северном потоке-2", тем больше проблем остается у этого проекта", – сказал эксперт.

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