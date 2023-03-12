Европа переживает самую кровавую войну: Еconomist о том, чем для Азии станет бой за Тайвань

Европа сейчас переживает самую кровавую трансграничную войну с 1945 года, но Азия рискует разрешить еще худший вооруженный конфликт. Речь идет о рисках боевых действий между Америкой и Китаем через Тайвань.

Журналисты издания утверждают, что напряжение между странами высоко, поскольку американские силы возвращаются к новой доктрине, известной как "распределенная летальность". Ее цель – притупление китайских ракетных атак.

Кстати говоря Китай получает наибольшую выгоду от войны: какие планы у Пекина по отношению к России

Сценарии начала войны

На прошлой неделе десятки китайских самолетов нарушили "опознавательную зону ПВО" Тайваня. А недавно министр иностранных дел Китая Цинь Ган назвал американскую стратегию всестороннего сдерживания и подавления "игрой жизни и смерти с нулевой суммой".

Пока никто не уверен, как может начаться вторжение на Тайвань. Китай может использовать тактику "серой зоны", чтобы заблокировать остров и взорвать его экономику и моральный дух. Или Китай может нанести превентивные ракетные удары по американским базам на Гуаме и Японии, расчистив путь для десантного нападения.

А поскольку Тайвань может противостоять атаке самостоятельно всего несколько дней или недель, то любой конфликт может быстро перерасти в противостояние супердержав.

Вместо наблюдаемых в Украине окопов и нападений, война за Тайвань может привлечь новое поколение оружия. Военные будут применять гиперзвуковые ракеты и противоспутниковое оружие, что приведет к бесчисленным разрушениям и спровоцирует непредсказуемое возмездие.

Кроме того, экономические последствия были бы разрушительными. Тайвань является основным в мире поставщиком передовых полупроводников. Америка, Китай и Япония – три государства с наиболее развитой экономикой – введут санкции, парализуя мировую торговлю.

Америка будет призывать Европу и других друзей наложить эмбарго на Китай.

США и Китай провоцируют друг друга

Си Цзиньпин приказал Народно-освободительной армии Китая быть готовым к вторжению до 2027 года. Президент Джо Байден, в свою очередь, заявил, что Америка защитит Тайвань, если Китай нападет.

Обе стороны укрепляют свои позиции и пытаются продемонстрировать свою решительность, что приводит к дестабилизации.

В частности, наивысшая напряженность между странами наблюдалась, когда член Палаты представителей Нэнси Пелоси посетила Тайбэй (столица Тайваня).

Высшие чиновники обороны США и Китая не общались с ноября. Во время недавнего инцидента с воздушным шаром-шпионом США потребовали объяснений, однако Китай не ответил.

То, что одна сторона видит как оборонительный акт для защиты своих красных линий, другая видит как агрессивную попытку воспрепятствовать ее амбициям. Таким образом обе стороны ощущают необходимость продолжать укреплять свои позиции.

Непонятно, как далеко может зайти Америка, чтобы защитить Тайвань. Китай, в свою очередь, имеет некоторые территориальные планы вне острова, но не хочет нападать.

Как предотвратить войну

Издание отмечает, что тайваньцы очень либеральный и демократический народ. Было бы трагедией, будь он вынужден подчиниться диктатуре.

Помощь, которую получает Тайвань, должна быть направлена на сдерживание нападения Китая, не провоцируя его. Америке необходимо принять во внимание опасения Си. Ведь общая американская гарантия безопасности может вдохновить Тайвань объявить формальную независимость, являющуюся красной линией для Китая.

Большое американское военное присутствие на Тайване может заставить Китай напасть сейчас. Однако неудачное вторжение дорого обойдется Си и Коммунистической партии.

Америке нужно откалибровать свою позицию: заверить лидера Китая, что его красные линии остаются нетронутыми. Также Америка должна избегать действий, провоцирующих Китай. Она должна продолжать модернизацию своих вооруженных сил и сплачивать своих союзников.

Журналисты издания констатируют, что США и сегодняшний китайский режим никогда не согласятся по поводу Тайваня. Но они разделяют общий интерес избегания Третьей мировой войны.

Это территория, на которой сейчас сосредоточена мировая безопасность. К сожалению, потенциальные точки соприкосновения между Америкой и Китаем на Тайване сужаются. Каким-то образом две недружественные страны должны найти способ жить вместе в большей безопасности.