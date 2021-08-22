Вопрос – выдержат ли они, – Зеленский о судьбе монобольшинства

Президент Владимир Зеленский считает, что в работе нардепа нужна стальная выдержка – перед большими соблазнами. Что касается монобольшинства, с которым "Слуга народа" зашла в Верховную Раду, то именно от этого будет зависеть эффективность ее работы.

О своем мнении относительно эффективности работы парламента Зеленский рассказал в интервью на одном из украинских телеканалов. Он подчеркнул, что о личных амбициях говорить не стоит.

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Нужно быть стальным человеком, – Зеленский

Здесь не может быть никакой личной амбиции, своего "я". Нужно быть стальным человеком с большой выдержкой: большой соблазн, большие деньги. И знаете, это не так просто. И далее вопрос к монобольшинству: они это выдержат или нет?

– заметил президент.

Если монобольшинство выдержит, добавил Зеленский, то парламент будет работать эффективно. Таким образом будет возможно проведение главных реформ. Однако президент напомнил, что в партию приглашал людей с открытыми дверями.

Есть двери и на вход, и на выход, – президент

"Но хочу еще раз сказать, что, в моем понимании, открытая дверь есть не только на вход, но и на выход. И это касается и чиновников, и депутатов", – пояснил глава государства.

Зеленский назвал правительство Шмыгаля технократами

Отметим, что президент сообщил, что в украинском правительстве работают не политики, а технократы. Главная задача министров – построить государство. Работу действующего Кабмина Зеленский назвал "началом идеального эволюционного правительства".

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