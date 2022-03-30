Вопрос вывода войск России из ЧАЭС, ЗАЭС следует рассматривать на разных уровнях, – глава МАГАТЭ

Вопросы освобождения территорий Чернобыльской и Запорожской атомных станций от российских войск следует рассматривать на разных уровнях. Он также зависит от достижения договоренностей между сторонами относительно прекращения огня.

Соответствующее заявление относительно ситуации на ЧАЭС и ЗАЭС сделал генеральный директор Международного агентства по ядерной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Мариано Гросси.

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МАГАТЭ об освобождении от россиян ЧАЭС и ЗАЭС

Этот вопрос следует рассматривать на разных уровнях. Мы, конечно, надеемся, что момент прекращения огня уже близок, и те переговоры, которые идут между Украиной и Россией, приведут к миру,

– сказал Гросси.

В то же время он назвал ситуацию с захватом станций критической. Но подчеркнул, что МАГАТЭ как международная организация будет постоянно следить за этой ситуацией. "Мы будем делать все, чтобы приближать решение вопроса", – заверил гендиректор.

Гросси отметил, что к вопросу ЧАЭС и ЗАЭС приковано внимание журналистов всего мира, что гарантирует, что события на атомных станциях не удастся скрыть.

Напомним, Рафаэль Мариано Гросси прибыл в Украину 29 марта. Его визит продлится несколько дней. Основная цель приезда гендиректора МАГАТЭ – переговоры об обеспечении безопасности ядерных объектов, а также предотвращение риска аварий.

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