Відповідну заяву щодо ситуації на ЧАЕС і ЗАЕС зробив генеральний директор Міжнародного агентства з ядерної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Маріано Гроссі.

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Це питання потрібно розглядати на різних рівнях. Ми, звичайно, сподіваємося, що момент припинення вогню вже близький, і ті переговори, які йдуть між Україною та Росією, приведуть до миру,

– сказав Гроссі.

Водночас він назвав ситуацію із захопленням станцій критичною. Та наголосив, що МАГАТЕ як міжнародна організація постійно стежитиме за цією ситуацією. "Ми робитимемо все, щоб наближати вирішення питання", – запевнив гендиректор.

Гроссі зауважив, що до питання ЧАЕС і ЗАЕС прикута увага журналістів усього світу, що є гарантією того, що події на атомних станціях не вдасться приховати.

Нагадаємо, Рафаель Маріано Гроссі прибув в Україну 29 березня. Його візит триватиме декілька днів. Основна ціль приїзду гендиректора МАГАТЕ – перемовини про гарантування безпеки ядерних об'єктів, а також запобігання ризику аварій.

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