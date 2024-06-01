Украинский лидер сказал, что западные страны, которые находятся в мире, имеют "другие приоритеты" и, понятно, не разделяют ощущение экзистенциальной остроты Украины. Ведь для нас время – это жизнь. Ведь, если не спустишься за минуту в бомбоубежище, то можешь быть мертвым. Поэтому отношение ко времени совсем другое.

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Зеленский сравнил Украину с кораблем

Зеленский сравнил Украину с кораблем – "не тонущим", – который должен добраться до места назначения "честно" и целым, спасая "как можно больше жизней",

– отметило издание.

Президент Украины также заявил журналистам, что он понимает мужчин, которые не хотят воевать. Однако заверил, что мобилизация необходима, ведь Россия не отказалась от планов оккупировать украинские земли.

"Кто-то не хочет. Кто-то боится. Мы все люди. Но нельзя говорить, что сейчас все бегут, а раньше не бежали. Нет, это не так. Конечно, когда все было оккупировано, все вышли на улицу, все это делали, и я думаю, что это объединение дало нам такую силу. Конечно, через два с половиной года войны – это несколько иная энергия, но поверьте – она все равно есть,

– заявил президент.

Чехия вскоре предоставит нам снаряды