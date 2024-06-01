Український лідер сказав, що західні країни, які перебувають у мирі, мають "інші пріоритети" і, зрозуміло, не поділяють відчуття екзистенційної гостроти України. Адже для нас час – це життя. Адже, якщо не спустишся за хвилину в бомбосховище, то можеш бути мертвим. Тому ставлення до часу зовсім інше.

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Зеленський порівняв Україну з кораблем

Зеленський порівняв Україну з кораблем – "не потопаючим", – який повинен дістатися до місця призначення "чесно" і цілим, врятувавши "якомога більше життів",

– зауважило видання.

Президент України також заявив журналістам, що він розуміє чоловіків, які не хочуть воювати. Проте запевнив, що мобілізація необхідна, адже Росія не відмовилась від планів окупувати українські землі.

"Хтось не хоче. Хтось боїться. Ми всі люди. Але не можна казати, що зараз усі тікають, а раніше не тікали. Ні, це не так. Авжеж, коли все було окуповано, всі вийшли на вулицю, всі це робили, і я думаю, що це об'єднання дало нам таку силу. Авжеж, через два з половиною роки війни – це дещо інша енергія, але повірне – вона однаково є,

– заявив президент.

Чехія незабаром надасть нам снаряди