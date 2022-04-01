Враг понес значительные потери и не добился успехов возле Киева

Враг понес значительные потери людей и техники. Однако, к счастью, так и не добился успехов возле Киева.

Соответствующую информацию обнародовали вечером 31 марта. К счастью, оккупантам уже 36 дней не удается оккупировать Киев.

Обратите внимание Войска России убегают оттуда, где мы их бьем, но туда, где нам может быть сложно, – Зеленский

Оккупанты понесли значительные потери

Российский враг, понеся значительные потери личного состава и техники, не смог заблокировать и захватить город Киев. Оккупанты были вынуждены временно отказаться от этой задачи,

– говорится в сообщении.

Кроме того, в Генштабе ВСУ объяснили, что оккупанты попытаются сохранить военное присутствие в южных и восточных областях Украины.

У Путина смирились, что Киев не удастся "взять", – СМИ